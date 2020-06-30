У Києві затримали колишнього банкіра, який вимагав хабар нібито для заступника голови НБУ

У Києві співробітники СБУ затримали колишнього заступника голови правління комерційного банку, який намагався продати посаду начальника одного з управлінь Нацбанку за 25 тисяч доларів.

Як повідомляє прес-центр спецслужби, організатор схеми стверджував, що представляє інтереси одного з заступників глави НБУ, а частина суми призначена для учасників конкурсної комісії для прийняття ними «потрібного» рішення.

Зловмисника затримали в одному з районів столиці під час отримання першої частини «гонорару» в розмірі $ 15 тисяч.

Йому оголошено про підозру у скоєнні злочинів одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Операція з викриття злочинної схеми проводилася спільно з Київською місцевою прокуратурою № 6.