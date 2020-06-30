Шмигаль назвав умову, при якому карантин посилять по всій Україні

Карантин в Україні можуть посилити у всій країні, але тільки в тому випадку, якщо число активних хворих Covid-19 перевищить позначку в 60 чоловік на 100 тисяч населення. Про це в інтерв’ю ВВС повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Одночасно з цим глава уряду заявляє, що повністю переводити Україну на жорсткий карантин дуже б не хотілося.

Зараз в країні діє адаптивний карантин, який дозволяє зберегти життя людей, і не зупиняти всю економіку.

“Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну. Ми не можемо зараз передбачити, як будуть далі розвиватися події.

Ми бачимо, що пішов помірне зростання, зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими – це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала відмітку у понад 50%.

Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%. Це сигнал до того, що нам необхідно починати формувати так звану другу лінійку лікарень”, – сказав Шмигаль. За його словами, в цілому передбачено 30 000 ліжкомісць для першої та другої хвилі. Також, за даними прем’єра, країна забезпечена апаратами ШВЛ, а їх завантаженість складає 7%.