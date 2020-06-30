Аеропорт «Київ» через кризу скоротить половину працівників

Міжнародний аеропорт «Київ» скоротить половину свої працівників, щоб не допустити банкрутства підприємства.



Загалом в аеропорту працює близько двох тисяч людей. У суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, — ще 8 тисяч співробітників.

Причиною стала пандемія коронавірусу, через яку зменшилась кількість авіаперевезень та пасажирів.

«Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити», — заявив гендиректор ТОВ «МАЙСТЕР-АВІА» Олег Левченко на зборах колективу аеропорту, яке відбулося 25 червня.

Наразі кожен підрозділ аеропорту вирішує, кого зі співробітників звільнити і як оптимізувати роботу. У пресслужбі також зазначили, що аеропорт «Київ» — другий за пасажиропотоком аеропорт України.

Ним користується майже 3 мільйони пасажирів щороку, а також «Київ» здійснює 30 тисяч рейсів в рік.