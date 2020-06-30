Starbucks відкриє перші заклади в Києві вже в липні — ЗМІ

У столиці України з’явиться одразу три кав’ярні.

Міжнародна мережа кав’ярень Starbucks у липні цього року відкриє перші заклади в Києві. Про це повідомили представники Starbucks Corporation в Україні, передає «Гордон».

Протягом шести місяців компанія також збирається відкрити кафе в інших українських містах-мільйонниках.

Варто відзначити, що деякі українці зможуть дозволити собі напої цієї мережі. Вартість кави в українських кафе складе від 45 грн за еспресо до 70 грн за латте.

Starbucks Corporation, «Старбакс» — американська компанія з продажу кави та однойменна мережа кав’ярень. Заснована в Сіетлі (штат Вашингтон) у 1971 році. На вересень 2018 року мережа Starbucks об’єднувала понад 29 тисяч торгових точок у 75 країнах світу (з них 14 тисяч працюють за ліцензією).

Нагадаємо, ціни на каву злетіли у всьому світі після введення карантину через пандемію коронавіруса. За даними експертів, опитаних телеканалом, через закриття ресторанів, кафе та кав’ярень, а також переходу багатьох людей на віддалену роботу, в магазинах спостерігається ажіотаж, буквально змітали з полиць продукт.