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Рамзан Кадиров заявив, що росіяни «повинні обрати Путіна довічним президентом»

30.06.2020

Рамзан Кадыров заявил, что россияне «должны избрать Путина пожизненным президентом»

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що росіяни «повинні обрати Володимира Путіна довічним президентом». «Без зміцнення позицій держави ми не можемо існувати. […] Я всім своїм рідним і близьким говорив і говорю, що всі ми повинні вийти і проголосувати за поправки [до Конституції РФ]. […] Я завжди говорив, що ми повинні обирати Володимира Путіна довічним президентом. Сьогодні хто може його замінити? Немає такого політичного лідера у світовому масштабі. Ми повинні пишатися цим», — сказав Кадиров.

На цьому тижні Рамзан Кадиров вже закликав підтримати внесення поправок в Конституцію, щоб Володимир Путін зміг знову балотуватися в президенти після закінчення його повноважень у 2024 році. За словами Кадирова, це необхідно «для збереження суверенітету країни, її могутності та цілісності, захисту її національної безпеки від зовнішніх і внутрішніх загроз, для зростання міжнародного авторитету і подальшого всебічного розвитку Росії».

Голосування за внесення поправок до Конституції РФ почалося 25 червня і триватиме до 1 липня включно. В основний закон країни запропоновано внести більше 200 змін, ключове з яких — «обнуління» президентських термінів Володимира Путіна. При цьому в бюлетені немає окремих пунктів для кожної поправки, проголосувати можна тільки за весь пакет змін. Питання одне: «Ви схвалюєте зміни в Конституції РФ?» Ви можете відповісти «так» або «ні».

За даними ЦВК, за чотири дні за поправки проголосували майже 50 млн виборців (понад 45%). Згідно екзитполів ВЦВГД, поправки підтримали 76% опитаних виборців. Рух «Голос» зазначає, що для підвищення явки влади багатьох регіонів країни бюджетників змушують реєструватись на голосування і відзначатися на дільницях. Найвища явка, за даними ЦВК, зареєстровано в Чечні (75,8%), а також Туві, Брянської Тамбовської і Кемеровській областях.

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