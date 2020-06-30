Депутат-педофіл роками полював на дітей, а потім ховався в Києві

Екс-депутат Сєверодонецької міської ради (VI скликання) Володимир Живага засуджений до 15 років позбавлення волі за зґвалтування та розбещення дітей в Луганській області. Ще в 2012 році він був оголошений в розшук, проте затримали злочинця через 5 років в Києві – він працював з документами померлого в РФ брата. Під час суду стало відомо, що педофіла могли зупинити набагато раніше.

Переховувався від розшуку п’ять років

Вперше депутата затримали в 2012 році – правоохоронці застукали його вдома з маленькою дівчинкою, а на комп’ютері Живаги виявився великий архів фото – та відеоматеріалів з дітьми.

Однак зловмисника випустили під підписку про невиїзд, чим він і скористався, відразу ж поїхали в Київ. Там спокійно жив і працював до 2017 року, незважаючи на те, що був оголошений в розшук, у тому числі міжнародний. Виявилося, що Живага видавав себе за померлого в Росії молодшого брата.

Сергій і Володимир Живаги в Москві. Екс-депутат – праворуч Facebook Володимира Живаги

Але педофіл не залишився безкарним лише завдяки тому, що в 2017 році потрапив у поле зору співробітників Департаменту захисту економіки Нацполиции по іншій справі.

Першою була племінниця

У матеріалах справи фігурують шість постраждалих дівчаток у віці від 6 до 14 років. Наймолодша була племінницею дружини Володимира.

Перший доведений «епізод» стався в 2006 році, коли дитина з мамою приїхали погостювати в заміський будинок, де жили її тітка з чоловіком. Живага не втримався, під приводом прибирання в лазні покликав дитину, умовив роздягнутися, стосуватися і себе, і його статевих органів, а весь процес фотографував.

Також він переконав не розповідати нічого батькам, мовляв, «нехай це залишиться нашим секретом».

Судячи з усього, була перерва у «спілкуванні» з дитиною – в матеріалах справи далі йдеться про події вже 2010 року. Одного разу навесні Живага приїхав до сєвєродонецькій школі, де навчалася дівчинка, і умовив поїхати до нього додому подивитися мультфільми, кіно, пограти в розважальні комп’ютерні ігри і т. д. Але вдома Живага включив 10-річної племінниці порнофільми. Потім фотографував її без одягу, змушував стосуватися його.

Але цього педофілу виявилося мало, у тому ж році він вирішив, що пора «по-дорослому» і зґвалтував дитину неприродним способом. Після цього було ще кілька зустрічей«, коли дядько-депутат примушував її «зайнятися любов’ю». За фактом – знову ґвалтував.

Наприкінці 2010-го або початку 2011 року дівчинка розповіла матері про все. Жінка звернулася в поліцію, приходили психологи, спілкувалися, питали, що відбувається. Однак це нічим не закінчилося.

Нагадаємо, в той час Живага був діючим депутатом і продовжував розбещувати і ґвалтувати дітей.

Метод батога і пряника

Більшість педофілів – прекрасні психологи. Вони вміють знайти підхід до дітей, поспівчувати у відповідний момент і таким чином увійти в довіру. Злочинець діяв так само.

Плюс до всього давав гроші і привчав дівчаток до алкоголю (діти пили коньяк і пиво), а потім ґвалтував їх. Деяким розповідав про «жахи першого сексу» і переконував, що вже він-то зробить все безболісно. Умовляв привести подругу, погрожував, що зустрінеться з сестричкою, вміло і цинічно ламав психіку.

Постраждалі у своїх свідченнях розповідали про те, що не могли залишити його заміський будинок самостійно з-за віддаленості місцевості та наявності собаки на території. Якщо Живага відлучався, то свою кавказьку вівчарку завжди спускав з прив’язі.

Також жертви не розповідали нічого батькам, щоб не зруйнувати стосунки, і не бути покараними.

Одружена педофілом

На судовому засіданні дружина розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком у 15 років, йому було 26. Вони зустрілися в кафе, на дискотеці, куди Живага приїжджав кожен вечір.

Вона вагітніла, але чоловік не хотів дітей. З часом депутат придбав будинок в смт Метьолкіно, де стали жити разом, але офіційно шлюб не реєстрували.

Жінка вважала, що Володимир таким чином хвилюється за своє майно, але все ж завагітніла і народила сина. В той час між ними вже були складності, статеві відносини повністю припинилися після пологів. Живага говорив, що у нього якісь проблеми інтимного характеру».

Коли жили в Метьолкіно, до них приходила дівчинка, він все говорив, яка вона гарненька і біленька. З часом у домашньому комп’ютері жінка почала знаходити фотографії малолітніх дітей у лісі поруч з машинами, які він часто міняв.

Після першого випадку з племінницею дружина не повірила, що чоловік міг розбещувати дитину. Потім знайшла його листування в соцмережі «Вконтакте» і нові фото, однак той викрутився. Мовляв, дівчатка самі пишуть і знайомляться, а він «наставляє їх на життєвому шляху».

Потім фактів стало більше, а одного разу дружина застала його цілується з молодою офіціанткою в місцевому кафе і подала на розлучення. Однак немає даних про те, що вона зверталася в поліцію.

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P. S. Як розповіли джерела OBOZREVATEL, коли в 2012 році Володимир Живага втік у Київ, то щільно спілкувався і був пов’язаний по роботі з земляком, який його покривав. Той займав «смачну» посаду в Голосіївській РДА Києва. Але це окрема історія.