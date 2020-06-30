У Кривому Розі під час засідання помер депутат

Сьогодні, 30 червня, в Кривому Розі під час пленарного засідання помер глава департаменту регулювання містобудування та земельних відносин виконкому Криворізької міськради 64-річний Олександр Бризецкий. Причиною стала зупинка серця.

Про це повідомило Управління преси виконкому міськради на сторінці в Facebook.

“Олександр Федорович був прямим, чесним і відкритим. Як у професійній діяльності, так і в звичайному житті. Він повністю віддавав себе роботі на благо рідного міста, незважаючи ні на що. І для Кривого Рогу це по справжньому важка втрата. Висловлюю глибокі співчуття рідним, колегам і друзям Олександра Федоровича Бризецкого” – заявив міський голова Юрій Вілкул. Олександр Бризецкий народився 25 березня 1956 року в селі Михайлівка Запорізької області. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут. 32 років він пропрацював в органах місцевого самоврядування. Він – кавалер відзнаки виконкому Криворізької міської ради – нагрудного знака “За заслуги перед містом”.