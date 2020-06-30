Я не вірю людям, які не змінюють переконання протягом життя

Сьогодні у мене сумне свято. Я отримав першу пенсію. А сиджу в лісі в самоізоляції. Один. Взяв пляшку сухого червоного. Заварив міцний зелений чай з імбиром і сіл з компу.

Те, що я сьогодні написав не варто читати молодим людям. Ви і не зрозумієте, і не оціните. Заборонити не можу, але обмеження 45+ ставлю. І це ще дуже демократично. По суті, цей текст для шістдесятирічних і старше.

Я помічаю, що тут дуже багато літніх людей. Інтернет зокрема, так і взагалі цифрові технології все менше і менше поділяють покоління. Сьогоднішнього пенсіонеру вже доступно і зрозуміло майже все, що довгі роки вважалося долею молодих. Ми так щільно заселяємо інформаційне середовище, що, гадаю, скоро соцмережі будуть вважатися місцем тусовки старперів, а молодим доведеться підшукувати собі якесь зовсім інше місце для реалізації своєї прогресивності. Світ стрімко змінюється, але, слава Богу, змінюється без ривків і трагічних переломів. Так, як він і повинен змінюватися.

А адже на нашій пенсіонерського пам’яті він змінювався й інакше. Ми родом з СРСР. Ми жителі давно не існуючої країни. Люди з відібраною Батьківщиною. Навіть присягу – клятву вірності, яку взагалі-то годиться давати один раз і на все життя ми приносили не Росії.

І прапори, які ми при цьому цілували, були іншого кольору та іншого змісту.

Не так давно раптом, включивши канал Ностальгія, побачив ретро-прогноз погоди. Це – до сліз! У Тбілісі і Єревані сніг, в Ризі та Талліні сиро. У Кишиневі і Одесі однаково тепло. В Алма-аті знову катаються на ковзанах на Медео, а у Ферганській долині як зазвичай просто рай. І музика ця!..

Адже там, на Батьківщині ми всі були в тій чи іншій мірі дисидентами. Це смішно називати «боротьбою з режимом», але постійне молодіжне фрондування – це обов’язково. Навіть у моді. Довге волосся, клешеные штани, в яких незручно ходити, але все одно ходиш, підшив на штанини ззаду половинки блискавок від зносу. Дорогі американські сигарети, хоча своїх дешевих завались. Платівки фірми не Мелодія, а хоча б Балкантон. Ворожі голоси по радіо. Найкращі книги, надруковані на ротаторі, а то й просто на машинці. З друкарськими помилками і спотворені місцями. І розмови про все. Вільні і безстрашні. Саме тому, що начебто є чого боятися.

Господи, як мріють сьогоднішні дисиденти, застряглі в тих давніх часах про арешти і посадках! Ну, нема ж ніякої доблесті говорити правду, або те, що ти вважаєш правдою, якщо тобі за це нічого не загрожує! Нам, блін, загрожувало. Ми знали ціну свободи і правди. Навіть якщо самі собі цю ціну придумували.

Ми подорослішали. Ми виходимо на пенсію і сидимо в соцмережах, розкручуючи пам’ять як магнітофонну бабіну. Нам це дорого. І дивуємося, від чого ж не зуміли перестати бути дітьми ті наші друзі, з якими ми разом були вільними і безстрашними. Чому зараз раптом стали ворогами. Вік – сам по собі багатство. Банальність, звичайно, але з роками розумієш, що не все, що банально, обов’язково не правда. Вік дає можливість цінності вічні відокремити від суєтних бажань. Схоже не всім. Або це відчуття юного героїзму, вічної фронди, вічної фіги в кишені – вона як наркотик. Без нього ніяк? Виходить, що хтось сильно підсів ще тоді.

Я не вірю людям, які не змінюють переконання протягом життя. Дисидентом потрібно бути в юності. Залишатися їм у старості – дурість, а часом і підлість, тому, що починаєш розпоряджатися не по праву чужими життями і долями. Забуваючи, що твоє життя вже майже нічого не стоїть – скільки її там залишилося? На раз поссать, як казали в союзі. А їх життя – тих, чиїми долями ти готовий розпорядитися, вони дуже цінні. Їм ще жити і жити. Підло, звичайно. Треба прощатися з юнацької дуром і фрондою. Потрібно закінчувати кричати і скаженіти, похваляючись власною хоробрістю – ось, мовляв, який я сміливий, он кого кусаю! Про таких ще дідусь Крилов все сказав. На самому початку 19-го століття. А ви все ніяк його не расслышите. Прощайтеся, панове. Прощайтеся. Пора дорослішати. Все вже сталося, чого ви так хотіли.

А наш баланс цінностей зміщується в бік пам’яті. Життя варто все менше, пам’ять варто все більше. Може тому ми тут? Початківці або вже освоїлися пенсіонери, вільно почувають себе в новому цифровому світі. Тому, що пам’ять – цінність. А пам’ять – це гігабайти, блін. І порожні, не заповнені нашою пам’яттю гігабайти ми все більше і більше сприймаємо як особисту образу.