Які солодощі можна тим, хто худне

Є дуже багато солодощів, які принесуть не тільки задоволення, але і користь. А ще вони не шкодять фігурі.

Італійські дієтологи розповіли виданню La Gaceta de Salamanca, які десерти підійдуть для людей, які ведуть боротьбу із зайвою вагою. Зрозуміло, важливо дотримуватися розумні рамки – побалувати себе солоденьким можна пару раз в тиждень. Це не стосується фруктів – їх можна і потрібно їсти кожен день.

Фрукти – найкорисніше джерело цукру. Добре замінюють солодощі фініки, родзинки, курага та інші сухофрукти. Але з ними варто бути обережніше, ніж зі свіжими фруктами – цукру в сухофруктах більше і легко можна захопитися. Зі свіжих фруктів і молочних продуктів можна робити масу різних десертів. Можна змішати йогурт з ягідним або фруктовим пюре, зробити сорбет або фруктовий салат.

Ще одна корисна солодкість – гіркий шоколад. Какао в ньому має бути не менше 70%. Варто пам’ятати, що солодкі добавки в шоколаді і різні начинки істотно змінюють його калорійність.

Іноді, вважають дієтологи , можна дозволити собі і десерти домашнього приготування, наприклад, шматочок пирога. До нього варто додати ягоди і фрукти і відмовитися від топінгів на зразок морозива, збитих вершків, варення і сиропів.

Варто звернути увагу і на ще одну деталь – марно відмовлятися від десерту, якщо в іншому ви себе не обмежуєте. Головною причиною набору ваги є в цілому неправильне харчування і надлишок калорій.