Історик РВИО називав Ржевскую битву фальсифікацією. Все змінилося після статті Путіна

Історик Юрій Никифоров в 2009 році писав, що «спроби відокремити „Ржевскую битву“ від Московської і Сталінградської і поставити її в один ряд з ними» — «спосіб фальсифікації [історії]». Однак після виходу публікації Володимира Путіна про Великої Вітчизняної війні, де говорилося про несправедливо забутих загиблих під Ржевом, той же історик Нікіфоров сказав, що Ржевскую битву все-таки «необхідно ставити в один ряд зі Сталінградської і Курської битв». На розходження в позиції історика звернув увагу телеграм-канал «Методичка».

Так, в 2009 році в «Віснику МДІМВ» була опублікована наукова стаття історика Юрія Нікіфорова «Фальсифікація історії Другої світової війни: до постановки проблеми». У цій статті Нікіфоров говорить наступне: «До числа способів фальсифікації [історії] слід також віднести введення без належного наукового обґрунтування нових понять. Наприклад, в сучасній російській історичній літературі відбувається поступове утвердження терміну „Ржевська битва“ для позначення битв 1942-1943 рр., які вели війська Західного і Калінінського фронтів проти німецької групи армій „Центр“. Власне, з художньої точки зору можна образно назвати битвою і зіткнення двох взводів. Проте останнім часом зусиллями ряду авторів боїв в районі Ржевського виступу приписується самостійне значення, робляться спроби відокремити „Ржевскую битву“ від Московської і Сталінградської і поставити її в один ряд з ними». «Впровадження терміна Ржевська битва відбувається без полеміки на військово-теоретичному рівні, де поняття „битва“, „битва“, „бій“ мають цілком певний сенс, і вирішує, як представляється, виключно ідеологічні завдання: нав’язати суспільній свідомості образ „Ржевской м’ясорубки“ як символу бездарність радянського командування та його зневаги до збереження життя солдатів, єдиною битви Великої Вітчизняної війни, в яку Червона армія начебто не змогла здобути вирішальної перемоги», — писав історик.

Сьогодні, коментуючи відкриття Ржевського меморіалу радянському солдатові, той же історик Юрій Нікіфоров заявив, що «Ржевська битва несправедливо асоціюється тільки як одне з найбільш кривавих битв Великої Вітчизняної війни. Практично не приймається до уваги, що це грандіозна за масштабами і за кількістю що беруть участь військ битва зіграло ключову роль у війні, дозволило зробити корінний перелом на радянсько-німецькому фронті». «Історик вважає, що Ржевскую битву необхідно ставити в один ряд зі Сталінградської і Курської битв», — цитує історика РИА «Новости».

Автор телеграм-каналу «Методичка» зазначає, що за минулі роки Нікіфоров став начальником наукового відділу Російського військово-історичного товариства (РВИО), заснованого у 2012 році за указом Путіна.

Нагадаємо, сьогодні відбулася церемонія відкриття Ржевського меморіалу радянському солдату, який став філією Музею Перемоги. Участь у заході взяли президенти Росії та Білорусі — Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Меморіал був готовий у квітні нинішнього року, але його урочисте відкриття, заплановане на 75-річчя Перемоги 9 травня, був відкладений із-за ситуації з коронавирусной інфекцією.