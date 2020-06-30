Священик Юстин Бойко звернувся до Уляни Супрун через схвалення нею одностатевих шлюбів

Відкритий лист-звернення до колишньої міністерки Уляни Супрун Юстин Бойко опублікував у Facebook.

Через її допис у соцмемережі, в якому Супрун пропагує одностатеві шлюби, ЛГБТ, право на усиновлення дітей в таких сім’ ях, він хоче почути пояснення, оскільки такі слова суперечать церковному вченню, а Супрун собі називала приналежною до Католицької Церкви.

Священик пише у своєму листі: «Вельмишановна Пані Уляно, прочитавши Ваш допис, у якому Ви схвалюєте, а навіть пропагуєте одностатеві шлюби, право на усиновлення ними дітей, ЛГБТ, тощо. Зрештою, Ви це робите не вперше.

Що ж, демократія є демократією. Ви висловлюєтеся публічно, а я як священик і богослов зобов’язаннями зобов’язаний публічно оцінити Ваш вислів у світлі вчення Католицької Церкви.

Отож, як священик стверджую, що коли Ви публічно пишете такі речі і в тієї ж годину визнаєте свою приналежність до Католицької Церкви (наскільки я розумію до УГКЦ), то Ваші слова суперечать вченню Церкви.

Вісь, що про гомосексуалізм говорити Катехизм Католицької Церкви: «2357 Гомосексуалізм означає стосунки між чоловіками або між жінками, які відчувають винятковий або переважаючий сексуальний потяг до осіб такої ж статі. Він набирав найбільш різноманітних форм упродовж століть і культур. Його психічне походження залишається загалом нез’ясованим.

Спираючись на Святе Письо, яке розглядає гомосексуальні дії як важкі спотворення (Пор. Бут. 19, 1-29; Рм. 1, 24-27; 1 Кор. 6, 9-10; 1 Тим. 1, 10.), Церковна Традиція завжди проголошувала, що «акти гомосексуалізму за самою своєю внутрішньою природою є невпорядкованими» (Конгрегація віровчення, Декл. «Persona humana», 8.).

Вони суперечать природному законові і виключають із сексуального акту дар життя.

Вони не виникають із правдивого чуттєвого і сексуального взаємодоповнення. У жодному випадку вони не можуть бути виправдані».

З огляду на це, Вам слід або ствердити, що Ви незгодні з вченням Христа і Церкви, а тому відмежовуєтеся від нього, або перепросити усіх тих християн, які мають Вас за авторитет, стверджуючи, що Ви написали це, не знаючи науки Церкви.

“Нехай буде слово ваше буде так – так; ні — ні, а що зверх цього, ті від лукавого.” (Мт. 5,37)

Чекаю на Вашу реакцію!».