Шахраї знайшли номери українців і забирають «податки»: розкрита схема

Українці стають жертвами ще одного шахрайської схеми. На номери телефонів їм надсилають повідомлення з обіцянкою виплатити приз, проте замість цього вимагають заплатити «податок» і пропадають.

«Ви переможець! Заплатіть нам податок»

Десяткам тисяч українців приходять смс з повідомленням про те, що вони нібито виграли 300 тис. грн, а щоб забрати гроші, потрібно звернутися за вказаною в повідомленні номером телефону. Таке ж смс прийшло і на телефон одного з кореспондентів.

Найімовірніше, номер телефону або випадково згенерований, або ж потрапив в одну з телефонних баз, розповідає експерт у сфері кібербезпеки Марина Кобейник. Бази номерів українців, як вже писав OBOZREVATEL, легко можна купити в інтернеті.

– Умови на нашому сайті перевіряли? А ваш номер є в списку переможців? І передзвоніть, – розповідає співрозмовник.

На сайті дійсно є кілька номерів «переможців», без чотирьох останніх цифр. В результаті «переможцями» можуть стати тисячі українців, чиї номери починаються з одних цифр.

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В умовах, які вказані на сайті «компанії», говориться, що для реєстрації нібито потрібно заплатити «державне мито» в розмірі 1% від виграшу. А враховуючи, що мова йде про 300 тисяч гривень, шахраї просять заплатити 3 тисячі.

– Це прибутковий податок, ви платите 1%, а ще 17% ми за вас до податкової заплатимо. Вам потрібно термінал внести цю суму, ви отримаєте чек. Гроші відразу в податкову службу підуть, – розповідає шахрай по телефону.

При цьому на питання, яким чином можна заплатити прибутковий податок з ще не отриманого доходу, чому не потрібно заповнювати податкову декларацію і чи можна відразу прийти у відділення Державної податкової служби і там внести свій «1%», оператор заявив, що ми «погано прочитали умови конкурсу».

Причому якщо в умовах йдеться про «мито», то оператор по телефону чомусь розповідає про «прибутковий податок».

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Марина Кобейник розповідає: така схема працює вже багато років. Є кілька варіантів: або просять оплатити який-небудь товар, або провести платіж на рахунок компанії. А після шахраї просто пропадають.

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