Бутусов: Екс-голова Кіровоградської ОДА діяв нахабно, бо мав надійний «дах» в Офісі президента

Політична корупція! Глава СБУ Іван Баканов повідомив президенту Володимиру Зеленському дані секретної операції НАБУ і САП із затримання голови Кироворадской ОДА Андрія Балоня, і в результаті цієї витоку інформації і Зеленском та заступнику голови ВП вдалося приховати свою причетність до дій Балоня. Зеленський сам задокументував злочин свого друга дитинства Баканова.

Президент України Володимир Зеленський на сайті президента повідомив про злочин голови СБУ Івана Баканова — розголошення даних досудового слідства, що згідно зі статтею 387 Кримінального кодексу карається штрафом і виправними роботами до 2-х років.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зобов’язані відкрити кримінальну справу проти голови СБУ Івана Баканова, оскільки, згідно із заявою президента Зеленського, Баканов розголосив дані розслідування НАБУ і САП.

Нагадаю, 26 червня Балонь був затриманий, після того як його довірена особа — співробітник ОДА, був затриманий НАБУ на хабарі ” на гарячому за призначення на посаду голови обласної Госпотребслужбы, а вдома у Балоня знайшли гроші, спеціально помічені співробітниками НАБУ — серед багатьох мільйонів чорного «кеша».

Завдяки незаконному попередження і витоку інформації від Баканова, встановити ступінь причетності до корупції Балоня самого президента Зеленського та заступника голови ВП Сергія Трофімова стало неможливо. По суті, керівництво Балоня уникнув притягнення до кримінальної відповідальності за зв’язки з корупціонером. Адже зрозуміло, що Балонь діяв так нахабно, бо мав надійний «дах» в Офісі президента. По суті, «злив» від Баканова заблокував НАБУ виявлення всієї корупційної ланцюжка, зірвав все подальше розслідування.

Тому дуже смішно читати цитату Зеленського в даному повідомленні — «закон один для всіх», адже він цими словами сам відверто порушує закон! На який президенту або наплювати або він просто не розуміє про що він взагалі говорить. Якщо «закон один для всіх», так ви були зобов’язані, Володимир Олександрович, по-перше, заявити про правопорушення Баканова, а по-друге, сприяти без розголосу НАБУ і САП для вивчення причетності вашого оточення до призначення і роботі корупціонера. А ви замість цього «злили» справа і покриваєте працівників ВП, які роздають посади і явно небезкорисливо. Вам тут нічим пишатися.

За це після зміни влади Баканову доведеться йти під суд, а Зеленському — давати свідчення.