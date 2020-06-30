Кеті Перрі розповіла про спробу самогубства

Виявилося, що співачка Кеті Перрі доволі важко переживала розлучення з голлівудським кіноактором Орландо Блумом у 2017 році.

Під час свого інтерв’ю для видання “The Sun” дівчина зізналася, що тривалий час , через кризу в стосунках, жила з думками про суїцид. Дівчина познайомилась з актором у 2016 році під час церемонії “Золотий глобус”, а вже у 2017 році закохані заявили про розлучення після інформації щодо зради чоловіка. Ба більше, Кеті була також засмучена через провал її нового альбому Witness. Зокрема, це була перша невдача у творчій кар’єрі дівчини. Усі проблеми в доволі короткий проміжок часу були причиною виникнення думок про самогубство.

Як зазначила Кеті, продовжити жити їй допомогла віра в Бога. Аби прихильники співачки не хвилювались, дівчина зауважила, що сьогодні вона почувається доволі добре. Крім того, дівчина з її бойфрендом очікують на народження доньки.