Выгодный развод Галимжана Есенова и Айжан Есимовой обезопасит семейный капитал

Ряд СМИ со ссылкой на источник близкий к семье Есенова сообщает, что чета Галимжан и Айжан рассуждает о разводе. Причем делает это со всей основательностью банкиров. Развод такого уровня – дело серьезное и вызвано оно не банальными причинами, а серьезным расчетом. В связи с меняющейся обстановкой в стране мультимиллионер-зятя племянника первого президента может оказаться под ударом. Через АТФБанк было вымыто слишком много денег “Самрук-Казыны” и в случае каких-то неурядиц с властью все имущество будет арестовано. Инициатором разводного процесса, по нашим данным, является сторона Есимова. Галимжан Есенов, осознавая всю серьезность ситуации, ничего не имеет против.

Развод с передачей значительной части собственности бывшей жене освободит ее от законных притязаний внутри европейского легального пространства. Это особенно важно, если у Галимжан Есенова возникнут проблемы, а именно к этому идет дело. Шапраштинский клан ощутимо теряет позиции. Вместо почетного небожительства Нурсултан Назарбаев превращается в позднего Ельцина. Соответственно, у новых претендентов возникает соблазн поживиться такими лакомыми кусками как банк и фонд Самрук-Казына. Племянник Елбасы явно будет отстранен, несмотря ни на какие гарантии со стороны Токаева.

Проблемы АТФбанка, как и всех банков страны, обречены на обострение. Однако именно АТФбанк в буквальном смысле слова выживал за счет заимствования средств из фонда Самрук-Казына. Делалось это строго против соответствующего закона о фонде национального благосостояния, зато в точном русле традиций шапраштинского клана. Стоит отметить, что последние месяцы Галимжан Есенов постоянно выводит огромные суммы во все доступные ему места ради дальнейшей смены места жительства. Несмотря на карантин Галимжан Есенов трижды выезжал за пределы страны. Вполне вероятно, что с середины лета Галимжан Есенов уже не вернется в Казахстан.

Ранее мы довольно подробно рассказали как сработались Самрук-Казына, АТФбанк, Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов.

Наличие гигантской корпорации, государства в государстве, полностью убило фондовый рынок, как справедливо замечала Умут Шаяхметова. Будучи коммерческой организацией Самрук-Казына и другие фонды могут хранить деньги почти где угодно и выводить на каких угодно основаниях лишь с внешними признаками законности. Значительные средства утекают за пределы страны, а функционирование всей монетарной систему фактически зависит от двух-трех компаний.

То, что происходит в сфере закупок внутри Самрук-Казыны не поддается описанию. Покупки на безальтернативной основе внутри самого гига-холдинга прекрасно нивелируют любую первичную прибыль. Более дурацкой идеи трудно было придумать. То, что работает в бананово-лимонном Сингапуре не обязано работать в реальности Казахстана.

Сейчас Самрук-Казына оправдывается в весьма скромно высказанном сомнении в эффективности используемых средств, которые позволил себе Счетный Комитет РК. Оправдания Самрук-Казыны не похожи на признание ошибок и явного несоответствия заявленному смыслу своего существования. Самрук-Казына приводит нелепые цифры своих достижений, доверие к которым не возникает ни у кого.

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов пойдут до конца

Но на ряд вопросов Счетного Комитета РК Самрук-Казына и другие не хотят вообще отвечать. В частности речь идет о том, что ФНБ Казына размещала деньги в банке АТФ, принадлежащему зятю председателя правления Ахметжана Есимова.

Председателем правления фонда назначили Ахметжана Смагуловича Есимова. В свое время это назначение удивило бы кого угодно, кроме знающих казахстанские реалии: нигде особо хорошо Есимов себя не проявил. Но для Казахстана достаточно единственного объяснения: Ахметжан Смагулович — племянник Нурсултана Назарбаева. По сути он выполнял и выполняет работу по кропотливому сбору дани с подвластных. В узких кругах известно, что Есимовская схема обложения данью акиматов надолго пережила его работу в качестве градоначальника.

Старый партийный аппаратчик КПСС, он сумел неоднократно доказать свою полезность и Нур-Отану, поэтому на всех внутренних выборах побеждал единогласно, все понимали: если племянник выдвигается, то это кому-то нужно.

Айжан Есимова — его дочь, посредством которой образуется крайне выгодное слияние частного и государственного капитала на примере одной семьи. Она вышла замуж за Галимжана Есенова, владельца банка АТФ.

Покупка проблемного банка АТФ у итальянцев весьма удивила сообщество, так как для Галимжана Есенова банковская деятельность была непрофильной. Но банк покупался под вполне конкретные проекты. С таким владельцем и его тестем деньгами банк будет обеспечен в избытке.

Действительно, стоило убраться итальянцам, как банк расцвел и уже на следующий год начал собирать награды как с куста, развил немалый розничный сегмент и вообще, чувствовал себя прекрасно. Ему не удалось избежать проблем с просроченными кредитами, но добрый Казахстан подставил ему свой могучий карман помощи.

Все, чего не удалось добиться АТФ с момента воцарения Есенова — это закрепить формальный кредитный рейтинг на отметке «А», что открывало бы ему путь к хранению денег национальных фондов, в частности ФНБ «Самрук-Казына». Но никакой рейтинг не был нужен: хотя закон и устанавливает ограничения на банки второго уровня, в которых могут хранится фонд народного благосостояния, он совершенно не устанавливает никаких ограничений на то, что может творить предправления Самрук-Казыны будучи племянником самого Елбасы.



Поэтому ФНБ преследует произвольное количество скандалов, а в такой корпорации как «Самрук-Казына» их не мало.

Последний связан с «проверкой эффективности работы», а точнее тем, как много воруют, в Самрук-Казына со стороны Счетного Комитета. Проверка закончена 24 февраля и результаты ее известны: деятельность фонда была признана неэффективной, выявлены многочисленные недостатки. У Самрук-Казыны ушло больше недели на то, чтобы сформулировать ответ, в виде классического «все вы врете!». Но что интересно, лично Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов даже не удосужились оправдаться. И вправду, зачем?