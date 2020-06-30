Adidas і Ford бойкотують Facebook

Найбільші світові корпорації вирішили в липні бойкотувати Facebook і Instagram з-за публікацій, які містять ненависть, насильство і расизм. Поки рекламні кампанії припинені на місяць.

Автогігант Ford, корпорація Adidas і її дочірня Reebok, а також інші фірми припиняють рекламу і відмовляються від її розміщення в найбільшій соціальної мережі світу Facebook і Instagram, передає CNBC.

Компанії поки що збираються бойкотувати соцмережі до кінця липня. При цьому вони проведуть оцінку своєї присутності на цих платформах.

До припинення розміщувати рекламу у Facebook у липні закликали Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP), організація захисту цивільних прав Color of Change, Антидифамаційна ліга США (ADL) та деякі інші організації.

Правозахисники таким чином пропонують висловити протест через “публікацій з ненавистю, насильством і расизмом”.

Зазначимо, що бойкот вже підтримали Hewlett-Packard (HP), Clorox, Denny’s, North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks.

За даними агентства Bloomberg, з-за бойкоту реклами в соціальних мережах глава корпорації Facebook Марк Цукерберг втратив близько 7,2 мільярда доларів.

Також стало відомо, що Цукерберг заявив, що компанія змінить свою політику і заборонить висловлювання, пов’язані з ненавистю.

Раніше повідомлялося, що Facebook дозволяє Трампу публікувати брехня – Байден. Він закликав адміністрацію соцмережі припинити публікацію завідомо неправдивих заяв, особливо перед виборами.

Нагадаємо, що Facebook офіційно почав писати Kyiv замість Kiev.