Борг по зарплаті зростає, особливо у бюджетників

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні перевищила 3 млрд грн…

Заборгованість по зарплаті виросла в травні 2020 року на 4,9% і досягла на 1 червня 3 142,8 млн грн.

Про це сьогодні повідомляє Держкомстат.

При цьому борг по зарплаті зростав випереджаючими темпами у «бюджетників».

Зокрема, заборгованість зросла за місяць у таких сферах:

держуправління і оборона — на 7,8%;

освіту — на 7,6%;

охорона здоров’я — на 7,4%;

мистецтво, спорт і розваги — на 161,4%;

інші види послуг — на 14,3%.