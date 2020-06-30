Борг по зарплаті зростає, особливо у бюджетників

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні перевищила 3 млрд грн…
Заборгованість по зарплаті виросла в травні 2020 року на 4,9% і досягла на 1 червня 3 142,8 млн грн.
Про це сьогодні повідомляє Держкомстат.
При цьому борг по зарплаті зростав випереджаючими темпами у «бюджетників».
Зокрема, заборгованість зросла за місяць у таких сферах:
держуправління і оборона — на 7,8%;
освіту — на 7,6%;
охорона здоров’я — на 7,4%;
мистецтво, спорт і розваги — на 161,4%;
інші види послуг — на 14,3%.
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