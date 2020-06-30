IKEA оголосила про початок аудиту постачальників дерева з України

Після того, як виявилося, що шведський гігант купує незаконно зрубану в нашій країні деревину, в офісі IKEA відреагували на зашквар.

Оскільки безпосередньо міжнародна компанія не причетна до скандалу, адже все куплене сировину фірми-постачальники постачали відповідними документами, в IKEA вирішили перевірити всіх українських партнерів.

«IKEA вітає звіти організацій і дуже серйозно ставиться до будь-яких звинувачень про участь наших постачальників незаконної лісозаготівлі. Ми вже почали розслідування на основі нового звіту, оприлюдненого Earthsight», — відзначили сьогодні в прес-службі одного з найвідоміших виробників меблів у світі.

У той же час представники шведської корпорації підкреслили, що в 2018-2019 роках проводили аудити на основі інших досліджень організації Earthsight, а їх результати не підтвердили зашкваров. Тим не менш, до українських постачальників віри немає нікому.

«Наголошуємо, IKEA не використовує незаконно заготовлену деревину для виробництва своїх товарів. Глибоко усвідомлюючи глобальну проблематику незаконної вирубки лісів, ми підсилюємо перевірки своїх постачальників на відповідність місцевим та міжнародним законодавством, а також внутрішнім вимогам. Якщо отримуємо інформацію про те, що деревина, яка не відповідає цим вимогам, потрапила або може потрапити в ланцюзі постачань компанії, приймаємо термінові заходи».

До речі, розслідувати закупівлі незаконно зрубаного в Україні бука будуть в організації Assurance Services International, а також незалежні аудитори некомерційної організації Forest Stewardship Council.