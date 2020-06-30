Зеленський остаточно перетворився у Ющенка — політолог

Зеленський втратив свій шанс. Рік тому у нього був максимальний кредит довіри на зміни в країні і покарання попередньої влади.

Таку думку висловив у Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук, реагуючи, мабуть, на оприлюднені сьогодні чергові вкрай негативні для Зеленського результати опитування.

Але Зеленський, з одного боку, гарантував недоторканність Порошенко. З іншого — банально почав заробляти, продаючи місця у «списках», посади в Кабміні і так далі.

В результаті тепер Зеленський настільки слабкий президент, який не має підтримки в суспільстві, що олігархи Порошенко і Медведчук можуть зробити з нею все, що захочуть.

Зеленський — це Ющенко-2.