ВАКС призначив підготовче засідання по справі екс-нардепа Дмитра Крючкова

Вищий антикорупційний суд призначив на 15 липня підготовче засідання по справі колишнього народного депутата, екс-голови правління Холдингової компанії «Енергомережі» Дмитра Крючкова про заволодіння 346,22 млн грн ПАТ «Запоріжжяобленерго». Таке рішення 24 червня ухвалила колегія суддів ВАКС. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “Слово і діло”.

За версією слідства, Гачків і колишній в. о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» Ігор Корниленков організували схему, за якою споживачі замість того, щоб платити за електричну енергію фактичне постачальнику – ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60% акцій належить державі), перераховували кошти посереднику ПРАТ «ХК «Енергомережі». А вже посередник повинен був розрахуватися з енергопостачальником. Однак, за результатами такого посередництва споживачі сплатили для ПРАТ «ХК «Енергомережі» більш 196,82 млн грн, а той, у свою чергу, перерахувало для ПАТ «Запоріжжяобленерго» 1,7 млн грн замість очікуваних 346,22 млн грн. Таким чином, Гачків нібито заволодів 346 млн грн ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Як відомо, суд взяв Крючкова під варту з альтернативою застави. Після внесення коштів він вийшов із СІЗО. Пізніше суд неодноразово продовжував дію обов’язків, а нещодавно скасував носіння екс-нардепом браслета.