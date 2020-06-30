ВОЗ заявила об ускорении темпов пандемии Covid-19

“Это даже близко не конец”.

Несмотря на достигнутый многими странами прогресс в борьбе с коронавирусом, на глобальном уровне распространение пандемии на самом деле ускоряется, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

“Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность состоит в том, что это даже близко не конец”, – подчеркнул Гебрейесус.

World Health Organization (WHO)

✔@WHO

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pscp.tv

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18:20 – 29 июн. 2020 г.

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По словам Гебрейсуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие Covid-19, но не остановили распространение болезни целиком.

“Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом”, – подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что “несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп”.

Так, некоторые страны столкнулись с ростом случаев заражения после возобновления экономической деятельности и возвращения к привычной социальной жизни. Большинство людей, по словам главы ВОЗ, остаются уязвимыми для инфекции, а у вируса все еще есть большое пространство для распространения.

В июне руководство ВОЗ неоднократно выступало с тревожными заявлениями по поводу коронавируса. 8 июня Тедрос Гебрейесус сказал, что ситуация ухудшается, а более 75% случаев заражения, которые были выявлены за 7 июня, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии.

19 июня глава ВОЗ добавил, что мир вступил в “новую и опасную” фазу распространения коронавируса. “Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки”, – отметил он.

А 22 июня ВОЗ заявила о новом суточном рекорде заражений коронавирусом – более 180 тысяч.

Спустя более полгода после выявления первого очага коронавируса Covid-19 число зараженных в мире достигло 10 млн человек, а число летальных исходов – более 500 тысяч. В конце прошлой недели ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших: 20 июня во всем мире выявили 183 тысячи новых пациентов с Covid-19.

Фото: Тедрос Адханом Гебрейесус, LB.ua