У виборів «не за правилами» падає легітимність

Як показує практика, виборці досить швидко звикають до тих чи інших механізмів тиску на них і вчаться давати владі відсіч.

Перші дні «експериментального» голосування на президентських поправок до Конституції показали, що влада активно використовує самі незвичайні способи організації народного волевиявлення, начебто виборчих дільниць «на пеньках», а також розширює практику голосування на підприємствах, куди спостерігачам добратися практично нереально.

При цьому вже на рівні Центрвиборчкому звучать припущення, що практика проведення голосування протягом кількох днів буде тепер використовуватися постійно.

Все це помітно посилює невдоволення серед опозиційно налаштованих громадян. В соціальних мережах, наприклад, висловлюється впевненість, що нинішні екстремальні практики організації голосування, включаючи і волевиявлення під контролем адміністрації «рідного» підприємства, також можуть бути перенесені і на всі наступні вибори. Втім, більшість експертів до подібних прогнозів ставляться з обережністю.

Олександр Кинєв, політолог:

«Треба дочекатися результатів цьогорічного голосування по поправках, подивитися цифри. Тиск — річ обоюдогостра. Як показує практика, люди досить швидко звикають до тих чи інших механізмів тиску на них і навчаються обходити їх. Досвід говорить нам, що всі механізми тиску на електорат, які влада періодично використовувала, через деякий час стали обходитися виборцями. Такі речі, як голосування за місцем роботи теж можна нейтралізувати. Якщо воно таємне і кількість голосів досить велика, то все страшилки з приводу того, що можна вирахувати хто як на твоєму підприємстві голосував — це дурість.

Треба подивитися, як це буде працювати. Подібна практика у нас вже була. Пік використання голосування за місцем роботи був при колишньому главі ЦВК РФ Володимира Чурове. Потім, після великої кількості скандалів, від нього стали відмовлятися, а тепер знову вирішили повернутися.

Треба буде дивитися остаточні результати голосування по поправках. Якщо з’ясується, що люди все одно голосують зло, то можливо від цього виду волевиявлення відмовляться. Але якщо стане зрозуміло, що на тих ділянках, де використовувалося голосування по підприємствам, результати нормальні, не виключено, що цю практику розширять. Влада ж теж дивляться, як працює та чи інша технологія».

Олексій Макаркін, перший віце-президент фонду «Центр політичних технологій»:

«Голосування на підприємствах — поки що виняток. Зазвичай розташовуються виборчі дільниці за місцем проживання, там, де звично, наприклад, в школах.

Справа в тому, що як правило, для людей голосування — це якийсь ритуал. І чим більше воно відповідає цьому ритуалу, тим більше вони вважають його легітимним. Навіть у радянський час вибори, проведені у відповідність з певним ритуалом, надавали їм легітимність, незважаючи на те, що, власне, вибирати між кимось і кимось радянські люди не могли — альтернативних кандидатів не було. Але громадяни приходили на звичне місце, там грала музика, працював буфет, вам давали бюлетень для голосування, який ви повинні були опустити в урну. Все як завжди. Це був звичний, відпрацьований ритуал. Тому, коли, наприклад, на початку 1990-х років буфети стали скромнішими, то частина виборців просто образилися — «як це так»?

Якщо сьогодні голосування буде розширюватися на підприємства, то це все-таки інша практика.

Крім іншого, голосування у нас часто носить сімейний характер. Люди ходять на вибори разом. Сім’ю на своє підприємство притягнути неможливо. Тому збільшення практики голосування за місцем роботи може знизити активність електорату. У зв’язку з цим розширення такого виду голосування малоймовірно. Зараз, під час пандемії, просто багато всяких надзвичайних практик, але коли-небудь вона пройде. Ці практики незвичні для громадян, тому впровадження їх у більш спокійні часи малоймовірно».

Дмитро Орєшкін, політолог:

«Практика голосування на підприємствах відпрацьовуватиметься і далі. Розширення її цілком імовірно, тому що це зручно. Результати виборів сильніше залежать від правлячих еліт — в даному випадку, керівників великих підприємств. А з ними влади домовитися легше, ніж з виборцями».

Ігор Мінтусов, президент Європейської асоціації політичних консультантів:

Взагалі, голосування за місцем роботи використовувалося ще під час виборів до Держдуми в 2011 році. Наскільки широко вона застосовується зараз, може знати тільки Центрвиборчком, і йому і потрібно адресувати питання про те, наскільки воно збільшується від року до року.

Буде розширена практика голосувань на підприємствах на наступні вибори залежить від політичного рішення з цього приводу. Я допускаю таку можливість з імовірністю п’ятдесят на п’ятдесят. Якщо ми виходимо з презумпції винуватості влади — в тому сенсі, що коли у неї є можливість шахраювати, вона буде це робити, — то тоді, можна зробити висновок, що таке рішення швидше за все буде прийнято. Якщо виходити з презумпції її невинності, тоді — ні. А при використанні таких технологій (треба) ловити її за руку».