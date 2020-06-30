Коронавірус мутував і став у 10 разів заразніший, – вчені

Дослідження показало, що мутировавшая версія коронавіруса (COVID-19) більш заразна, тому що вона «не ламається» так часто, перебуваючи всередині тіла.

Фахівці з Дослідницького інституту Скріппса у Флориді з’ясували, що мутація під назвою D614G дає вірусу більшу кількість гострих білків, використовуваних їм для проникнення, а також робить ці білки більш стабільними, полегшуючи тим самим процес потрапляння вірусу в клітини, передає Daily Mail.

В результаті вірус став приблизно в 10 разів більш заразним, ніж на самому початку пандемії.

Вчені відзначили, що саме ця мутація стала домінуючим штамом у COVID-19 у Великобританії, США, Канаді та Італії.

Як зазначив голова наукового центру Access Health International Вільям Хезелтайн, результати експерименту, можливо, пояснюють настільки стрімке поширення вірусу в Америці. При цьому вчений також підкреслив, що результати дослідження можуть свідчити про те, що мутації можуть не тільки збільшувати небезпеку вірусу, але і навпаки, знижувати її.

Провідний дослідник дослідження інституту Скріппса, доктор Хайрюн Чо, заявив, що мутація, мабуть, «компенсувала» слабкість білка «шпильки» в минулому.

«Епідеміологічне дослідження пояснює, чому поширення [варіанту G] у Європі та США було дуже швидким. Це було не просто випадковістю. Цікаве питання полягає в тому, чому віруси, несучі більш стабільний SG614, здаються більш передаються, не призводячи до значної різниці тяжкості захворювання. Можливо, що більш високі рівні функціонального білка S, спостережувані з SG614, збільшують ймовірність передачі від хоста до хосту, але інші чинники обмежують швидкість і ефективність реплікації всередині хоста», – заявив він.