Німеччина частково розформує елітне військове підрозділ після низки скандалів

Німеччина частково розформує елітне військове підрозділ після скандалів з-за крайніх правих поглядів військовослужбовців та присвоєння зброї. Про це повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Мова йде про елітний спецпідрозділ Бундесверу KSK. За словами Крамп-Карренбауэр, його «неможливо залишати в поточному стані».

Головним приводом для такого рішення став нещодавній випадок із зникненням зброї зі складу підрозділу — великої партії патронів і 62 кілограмів вибухівки.

При цьому частина зниклого зброї знайшли у приватному будинку одного військового з Саксонії, який не приховував своїх крайніх правих поглядів. Зараз встановлюють, чи були такі інциденти систематичними.

2-ю роту, члени якої відомі своїми праворадикальними поглядами, повністю розпустять. До того, як підрозділ переформируют, KSK більше не буде брати участь у міжнародних навчаннях та миротворчих місіях.

Міністр закликала членів підрозділу вирішити, чи хочуть вони бути частиною проблеми або частиною її рішення.