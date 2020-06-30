У Києві змінили умови пільгового проїзду в громадському транспорті

З 1 липня в Києві змінюються умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє прес-служба «Київпастранс».

Зміни торкнуться пасажирів, які офіційно не зареєстровані в Києві.

Так, з 1 липня, для отримання пільгового проїзду у громадському транспорті столиці, таким пасажирам необхідно:

придбати квиток;

скористатися ним у транспорті;

зберегти квиток, чек або банківську виписку за оплату проїзду;

звернутися в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації для відшкодування витрат на проїзд.

Нові правила стосуються тільки не зареєстрованих у Києві пільговиків, зареєстровані ж зможуть, як і раніше, користуватися за рахунок коштів міського бюджету громадським транспортом, пред’явивши картку киянина.