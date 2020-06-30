Голубовська пояснила, чому зростає кількість складних випадків COVID-19

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що зростання кількості складних випадків COVID-19 — це закономірність інфекційного процесу. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“У всього світу є тільки здогадки. При тому, ці здогади, на жаль, майже ніколи не збуваються. Я, як інфекціоніст, просто розумію, аналізуючи всі ті епідемії, пандемії, які людство осягали, за всю відому історію існування — це закономірності інфекційного процесу. Коли з’являється новий збудник в популяції… і він не зустрічає протидії з боку нас з вами — популяції людей — він набирає свою вірулентність, агресивність і веде так, як йому дозволяють різні фактори маловивчені ще для цього вірусу”, — сказала Ольга Голубовська, відповідаючи на питання, чому зростає кількість складних випадків COVID-19.

Вона зазначила, що мова йде про такі фактори, як зовнішнє середовище і біологічний організм.

“Все залежить, у тому числі й від систем протидії, як вони спрацьовують. Але як тільки послаблюються ці системи протидії… Поки що це ще дуже мало часу пройшло”, — додала Ольга Голубовська.