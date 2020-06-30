Протести SaveФОП виявилися бізнес-схемою афериста Сергія Доротича

Є в Україні такий протестний рух — «SaveФОП».

Рух нібито дрібного бізнесу яке бореться проти двох дуже важливих для країни законів № 128 та № 129.

Перший закон стосується електронної фіскалізації, ну це коли при продажу будь-яких товарів вам дають фіскальний (касовий) чек та податкова бачить такий продаж.

А другий закон стосується «кешбэка», механізму, який дозволяє покупцям самостійно фіксувати порушення бізнесом касової дисципліни.

Наприклад, ви купили новий телефон, продавець вам чек не дав, ви написали звернення в податкову і держава оштрафувавши продавці компенсувало вам вартість телефону.

Закони не прості, складні, але в рамках детінізації економіки дуже необхідні. Сьогодні близько 50% бізнесу у нас в тіні, вони не платять податки, реалізують контрабандою ввезений товар і зловити їх на цьому практично неможливо.

Більшість великого бізнесу в Україні від мереж електроніки, до магазинів одягу тотально працюють в тіні використовуючи як прикриття дрібний бізнес. Вони відкривають на своїх співробітників Фопів, сплачують фіксований податок, не показують походження товару і не платять податок на прибуток.

Ось один з найяскравіших прикладів такої роботи. Найбільша мережа магазинів електроніки «Цитрус» під прикриттям відкритих на співробітників Фопів реалізує товар повз оподаткування.

Так ось ці два закони цю схему практично повністю ламають. Тепер навіть продаючи через таких Фопів товар потрібно видавати фіскальний чек, а також мати набір первинної документації підтверджує походження товару.

Виграють від цього всі, крім схемщиків типу «Цитруса» які і організували протест дрібних Фопів з метою змусити Президента Зеленського ініціювати скасування цих законів.

З боку цей протест виглядає дуже по справжньому і здається що вийшли на мітинг під ВП продавці сільських магазинів і точок на ринках свято вірять що їх ось-ось позбавлять спрощеної форми оподаткування і знищать малий бізнес країни.

Але це не так.

За протестами стоїть великий і схемний бізнес, по якому б’ють ці закони.

Використовуючи дрібних Фопів які не дуже розбираються в тому, що відбувається, а так само користуючись послугами професійних авантюристів і активістів вони створюють картинку народного протесту.

До речі дивіться як швидко на цей бенкет збіглася опозиція і політсили невдахи типу «Свободи».

Про те хто і як організовує протести SaveФОП можна говорити багато, і я це буду робити, але поетапно.

Ось головне обличчя протесту і організатор мітингів під ОП — Сергій Доротич.

Люди яких Сергій збирає на мітинги не зовсім в курсі що їхній протест — це бізнес-проект Сергія.

По-перше сам гасло SaveФОП з яким люди ходять по вулицях — торгова марка, яку на своє ім’я реєструє зараз Сергій Доротич.

Реєстрація торгової марки дає її правовласнику монополію на її використання. По суті Доротич монополізував протест дрібного бізнесу і захист Фопів в Україні.

Без його згоди, відома і дозволу махати таким прапором і гаслом не можна.

Якщо в якийсь момент його особисті інтереси не збігаються з інтересами дрібного бізнесу, або він просто комусь продасться і захоче згорнути акцію, то у нього в руках будуть усі законні способи заборонити такі протести.

Але є й інший варіант, більш реальний.

Будь-яке невдоволення рішенням влади або прийнятим законом яке вимагає проведення публічної акції протесту може бути проведено з використанням популярної символіки SaveФОП. Правда за це організаторам протесту доведеться відстебнути її правовласнику пристойну суму. Яку? Ну це залежить від багатьох факторів.

Важливо розуміти що комерціалізація протесту під цим брендом — абсолютно реальна схема.

До речі Доротич вже активно збирає з «лохів» гроші на свою картку, нібито для організації мітингів і протестів.

Причому зауважте, збирає їх з проханням вказувати фіктивний вид діяльності щоб ухилитися від сплати податку і тут.

Про інших організаторів протестного руху SaveФОП, а так само про те, як Доротич пов’язаний з великим і схемним бізнесом розповім в наступних матеріалах.