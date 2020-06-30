Про «африканських» адміралів США і білих ведмедів

По суті – чистий подвійний стандарт. На вустах нинішніх політиків – «Ви не розумієте, це зовсім не те», постійний аргумент. США в нинішніх реаліях і є світовий лідер – рознощик демократії і ось такий політики теж. Не бачать цього лише сліпці, так відверто заангажованих людці.

Фото з пошуку yandex.ru

США і РФ позначають свою присутність і б’ються за національні інтереси в багатьох регіонах світу. Здавалося б, паритет? Ага, щщассс! От окремо взятий регіон – Середземне море і держави «по узбережжю». Вони у РФ під боком, вони поруч і не всі з нами в дружбі. Ми відстоюємо своє і тому присутність тут наших ВМС хоч якось зрозуміло та обґрунтовано. Що тут робить на постійній основі АУГ США?

Демократію захищає на іншій стороні планети? Хоча всі питання в силах вирішити та ж Туреччина – найсильніша Армія і ВМФ регіону, активний учасник НАТО.

Фото з пошуку yandex.ru

А ось ми, виявляється, зі своїми ДЕПЧ в Середземномор’ї – «загроза миру і стабільності». Це з інтерв’ю чинного адмірала Джеймса Фогго (командувач ВМС США в Європі і Африці) видання Stars and Stripes. Це ми тут головна діюча сила, з-за якої регіон чи не найбільш милитаризированный – це все за його ж словами. І ще цього діяча сильно, до подиву в очах і зміщення цінностей в мізках цікавить, чого це Росія робить в Криму і в Сирії, в Тартусі.

Йому натякнули – так теж, що і ви, відстоює свої інтереси. Що у відповідь? Так, так, саме так – «Ви не розумієте, це інше. США змушені підтримувати демократію, а РФ – головний дестабілізатор».

Тому кораблі США в Чорному і Середземному морях – норма, а от що там РФ забула, цього зоряно-смугастий вояка «не всмоктує». Так само він «пред’являє» Росії за Арктику. Здавалося б, регіон не його, сиди собі в Африці. Ні, розійшовся вояка.

Спільні навчання кораблів НАТО в Арктиці, причому не у своєму, канадсько-американському держсекторах, і навіть не, умовно скажемо, датською. Ні, як можна ближче до «нашого сектору відповідальності».

І це теж зрозуміло і прозоро» за їхніми мірками – демократія, порятунок білих ведмедів. Від кого? Від негрів чи що? Ну, нехай прийдуть і наших ведмедиків поставлять на коліна, покаятися, а ми глянемо, хто там кого і як поставить. Ну і інші «потрібності» і обґрунтування в ходу у адмірала Фогго, які озвучує та ж дивна (нещасна, насправді) дівчинка Грета.

Фото з пошуку yandex.ru

Але от біда для рознощиків демократичних цінностей і для адмірала Фогго, зокрема. Там у РФ є чим відповісти. Він, бідолаха, біснується, інтерв’ю гнівні видає. Питання задає, йому, бачте, незрозуміло, чому це Росія будує в Арктиці військові бази, розміщує системи ППО і ПРО (на своїй суверенній території, зауважте)? А найбільше його добили наші криголами. У них, в Америці, немає їх зовсім, а у нас не те, що є, а навіть на «будь-який смак». А одна з останніх «презентацій» глибоко адмірала в шок і трепет. Це криголам проекту 23550 «Іван Папанін». Його родзинка – можливість розміщення КР «Калібр» на борту.

Фото з пошуку yandex.ru

З піною у рота «флотоводець» запитував на телебаченні – «Хто ставить ракети на криголами??? Деякі ставлять пару кулеметів для оборони, але КР???» Відкриємо кілька секретів адміралові? А давайте. Адже це не криголам в чистому вигляді, це корабель першого рангу, багатоцільовий патрульний корабель льодового класу.

І так, у нього є і кулемети, а також припасли 76,2-мм гарматку (АК-176МА), і палубний вертоліт (Ка-27) в ангарчике в наявності. Може ще секретик адміралу відкрити? Адже напевно не знає, сидячи в Африці, що у білого ведмедя шкіра під шерстю чорна. Раптом толерантності як-то допоможе. А вовна, до речі, у нього (ні, не в адмірала, а у ведмедя) не біла зовсім, а прозора. Просто «працюють» всякі закони – про заломлення і віддзеркалення світла, зокрема, мова