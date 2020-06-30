Ряд українських вчених просять Зеленського не призначати Шкарлета і вплинути на СБУ

Представники наукового та освітнього співтовариства звернулися до керівництва України з проханням вплинути на роботу СБУ і не призначати колишнього «регіонала» Сергія Шкарлета на посаду глави Міносвіти. Звернення опублікував завідувач лабораторії в Інституті теоретичної фізики ім. Н. Боголюбова НАН України Сергій Шарапов на своїй сторінці в Facebook.

У зверненні, адресованому президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмыгалю і голові СБУ Івану Баканову, йдеться про те, що вчені, які підписалися під ним, працюють виключно на благо країни та її авторитету в світі. У списку підписантів 35 осіб.

Наголошується, що вчені глибоко стурбовані тим, що 25 червня в Інститут фізики НАН України до їх колезі Антону Сененко приходив співробітник СБУ, який «влаштував йому допит». У зверненні йдеться, що співробітник СБУ «поставив купу незрозумілих, а також провокаційних питань, перевищивши свої повноваження».

«Приводом для цього візиту була участь Сененко і кількох його колег у неробочий час акції протесту проти обрання на посаду міністра освіти і науки України Шкарлета, особи, яка доказово визначено як плагіатор, порушник норм академічної доброчесності, що в науковому світі визнається тяжким злочином і тягне за собою як мінімум морально-етичну, а також іншу відповідальність, в тому числі і у відповідності з законами України», — йдеться у зверненні.

Вчені впевнені, що те, що молоді люди вийшли і відкрито, у відповідності з законами, заявили про свою громадянську позицію, варта подяки та приведення їх вчинку в приклад. Вчені також сподівалися, що «СБУ прийме заходи по попередженню сумнівного рішення щодо призначення на посаду заступника і водночас в. о. міністра освіти і науки порушника правил академічної чесноти».

Підкреслюється, що замість цього представники СБУ «прямо порушують гарантоване конституційне право громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, демонструють готовність стати на захист вкрай неприйнятних рішень уряду способом, який нагадав часи, коли звичною була практика переслідування за відкрите і чесне висловлення своєї громадянської позиції».

У зверненні йдеться, що такі дії не можуть не турбувати науковців. Зокрема, вони розкритикували пояснення Шмигаля щодо того, чому Шкарлет повинен займати державну посаду. Також наголошується, що події, пов’язані зі Шкарлетом, стали відомі вченим і за кордоном, які чутливі до змін в Україні і можуть впливати на їх рішення щодо повернення додому.

«Звертаємося до вас з проханням з’ясувати підстави описаних дій СБУ, хто і з якого приводу їх санкціонував, вжити заходів проти подібної «роботи» СБУ з вченими, що виходять за покликом серця на захист держави та її майбутнього, його авторитету. Просимо вас також припинити спроби призначення Шкарлета на високу посаду. Порушник норм етики і моралі таких посад займати не може», — йдеться у зверненні.







Нагадаємо, в двох роботах авторства Шкарлета знайшли плагіат. Сам він заперечує наявність плагіату в своїх роботах.

25 червня Шкарлет був призначений виконуючим обов’язки міністра освіти і науки. Після його призначення Верховна Рада відмовилася заборонити «плагіаторам» займати посади в Кабміні.