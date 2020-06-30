Російський актор трагічно загинув у Москві: смерть сталася моментально

Російський артист і відомий хореограф, актор серіалу «Інтуїція» Максим Парфьонов помер у Москві в результаті падіння з вікна і отримання множинних травм. Трагічну новину повідомило видання «Комсомольская правда».

Тіло Парфьонова знайшли у вівторок, 30 червня, рано вранці випадкові перехожі біля його будинку в столиці. Прибулі на місце медики констатували смерть. Парфьонов помер відразу на місці від отриманих множинних травм, не сумісних з життям – 40-річний чоловік впав з 11 поверху власної квартири.

Правоохоронці проводить перевірку за фактом трагічного інциденту і допускають версію, що актор покінчив життя самогубством. В його квартирі були знайдені певні медпрепарати, аналіз яких, на думку поліції, допоможе полити світло на те, що трапилося.

Близьке оточення актора переконане, що з ним стався несчетний випадок. Прощання з Парфьоновим відбудеться 2 липня.

40-річний Максим Парфьонов був хореографом, режисером-постановником в Гітісі, працював викладачем у Московській академії хореографії при Великому театрі, а також володів компанією з організації заходів, яка добре зарекомендувала себе на ринку з 2008 року. Він активно знімався в рекламі і зіграв одну з ролей у серіалі «Інтуїція».