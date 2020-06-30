В Пошуку Google тепер в доповненої реальності можна побачити динозаврів

За допомогою доповненої реальності в пошуковій системі Google тепер можна буде побачити динозаврів у натуральну величину. Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

«В партнерстві з Universal Brand Development, Amblin Entertainment і Ludia ми перенесли 10 динозаврів з фільмів франшизи «Світ Юрського періоду» Пошук в Google», — йдеться в повідомленні.

Користувачам пропонують подивитися на те, як величезний тиранозавр рекс тупотить по вітальні, або підняти голову і побачити брахиозавра, який височить над сусідським деревом.

Для того, щоб знайти динозавра в Google за допомогою мобільного додатку потрібно вибрати опцію «Переглянути у 3D». Також можна збільшити зображення або повернути його в потрібну сторону.

Потім динозавра можна перенести у свій простір з допомогою доповненої реальності і змінити його розмір, щоб зрозуміти, наскільки він великий у порівнянні з предметами навколо. На пристроях Android за допомогою збільшення гучності можна почути звуки, які видає кожен з динозаврів.

Розробники додали в Пошук 10 моделей динозаврів з «Парку Юрського періоду»: тиранозавр рекс, велоцираптор, трицератопс, спинозавр, стегозавр, брахіозавр, анкилозавр, дилофозавр, птеранодон і паразауролоф.

У Google додали, що не лише проводили дослідження в різних формах літератури, а також художники працювали з палеонтологами, щоб зробити динозаврів максимально точними і реалістичними.

Як отримати доступ

Android: введіть пошуковий запит «динозавр» або назва одного з 10 динозаврів в додатку Google або будь-якому браузері для Android і натисніть «Перегляд в 3D». 3D-контент можна переглянути на пристроях з Android 7 і вище, а також контент AR на пристроях з підтримкою ARCore.

iOS: введіть пошуковий запит «динозавр» або назва одного з 10 динозаврів в додатку Google або на Google.com за допомогою Chrome або Safari. Контент 3D і AR доступний на пристроях iOS 11 і вище.

Також можна створювати ролики AR з допомогою опції запису.

«Безпечного вам подорожі (назад)!» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учасники Chromium, який підтримується компанією Google, змінять код проекту на лояльний до меншин.