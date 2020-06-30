На карантині українці стали рідше одружуватися і розлучатися — Мін’юст

У період з квітня по травень 2020 року, під час коронавирусного карантину в Україні, кількість одружень скоротилося на 54,1% (на 14 787 — до 12 545), а розлучень — на 69,7% (на 3931 — до 1709) порівняно з 2019 роком.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції, передають «Українські новини».

Так, у квітні цього року було складено 6395 актових записів про шлюб (10 682 — квітень 2019), а за травень 2020 року, ще менше — 6 150 (16 650 — травень минулого року).

У той же час, актових записів про розірвання шлюбу за квітень 2020 року було 3000 (2640 — квітень минулого року), а за травень цього року — 682 (1027 — травень 2019 року).