Adidas, Ford, Microsoft та інші компанії оголосили Facebook бойкот

Кілька найбільших світових компаній, включаючи Adidas, її «доньку» Reebok, автогігант Ford, Hewlett-Packard та інших оголосили бойкот соцмережі Facebook. Вони вирішили не розміщувати там рекламу в найближчий місяць з міркувань безпеки.

Про це повідомляє «» з посиланням на західні видання.

Adidas та Reebok мають намір не розміщувати рекламу в Facebook і Instagram до кінця липня, а також розробити критерії, які дозволять зробити як їх самих, так і їх партнерів «відповідальними за створення і підтримання безпечного навколишнього обстановки». Ford в найближчі 30 днів також не буде давати рекламу, щоб провести оцінку своєї присутності на платформах Facebook.

А одна з найбільших компаній США в області інформаційних технологій Hewlett-Packard (HP) призупиняє розміщення реклами в Facebook до тих пір, поки в соцмережі не з’являться більш «надійні» заходи захисту. До НР приєдналися виробник миючих засобів Clorox, мережа ресторанів Denny’s, компанії Edgewell Personal Care і Conagra.



Аналогічне рішення прийняла і компанія Microsoft. Правда, вона стурбована не політикою Facebook, а тим, як саме її реклама показується. У компанії незадоволені тим, що її реклама з’являється поруч з «небажаним контентом».