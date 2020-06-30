В Польше засняли НЛО

Юлообразное НЛО заметили в 280 км от столицы Польши Варшавы. Он завис над польской деревней Ястрово, пишет The Mirror.

Оно издавало странный шелестящий звук, когда касалось верхушки дерева, прежде чем исчезнуть.

Филип Мэнтл назвал фотографии лучшими за последние 40 лет.







(Фото: Triangle News)

Взволнованный очевидец сфотографировал НЛО, а дома обнаружил, что успел сделать 5 разных кадров.

Он отправил снимки польскому уфологу и журналисту Роберту Бернатовичу, но держит свое имя в секрете.

Мужчина боится, что он, возможно, пережил «пропущенное время» – когда свидетели НЛО сообщают о разрыве в их памяти, который иногда, под гипнозом, оказывается переживанием похищения инопланетянами.

Г-н Бернатович сказал: «Он боится назвать свое настоящее имя и фамилию. Почему? В Польше разговоры о НЛО означают, что люди воспримут вас как человека с психическими проблемами”.

Теперь Бернатович обратился к г-ну Мэнтлу, бывшему директору по расследованиям Британской исследовательской ассоциации НЛО, который исследовал сотни случаев с тех пор, как его интерес к НЛО возник в 1979 году.

Г-н Мантл из Pontefract, Западный Йорк, сказал: «Я работал над несколькими предполагаемыми фотографиями с НЛО на протяжении многих лет, и большинство из них оказались либо иллюзией, либо обманом».

Он отправил фотографии бывшему сотруднику RAF мистеру Гливу, который сейчас специализируется на анализе фотографий НЛО.

И г-н Глив считает, что фотографии не были подделаны, и НЛО является подлинным объектом, парящим на высоте около 200 футов над землей.

Г-н Глив, который также работал в подразделении British Aerospace Airbus, сказал: «Я был поражен их высоким качеством. Я наложил пять отдельных изображений, чтобы подтвердить движение объекта. Похоже, он двигался в небольшом радиусе около 200 футов, оставаясь на высоте около 150-200 футов над уровнем земли. Также очень заметной и полезной в процессе анализа была масса листвы и т. д. Это было очень продуктивно для определения перспективы относительно объекта и его окружения, а также положения линий деревьев».

«Неизвестный оператор камеры, по-видимому, сделал фотографии из пяти немного разных положений на каждом из изображений, но все они были на расстоянии приблизительно нескольких футов друг от друга, так как на каждом из них видны узнаваемые листья и ветви деревьев. В игру вступают и другие важные факторы, касающиеся изображений, местоположения (для более точного измерения расстояния до объекта), положение Солнца, времени суток (относительные тени и т. д.)”.

«Сам объект, по-видимому, имеет металлическую структуру и внешний вид с крупным круглым основанием, сужающимся вверх к заостренной вершине (аналогично церковному шпилю), под более крупным круглым основанием виден куполообразный выступ меньшего размера.

«Кроме того, тень объекта на земле не обнаружена, поэтому я предполагаю, что Солнце находится позади оператора камеры, таким образом, располагая тень в направлении отдаленной листвы (аналогично соседнему центральному дереву).