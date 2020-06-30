Микола Травкін: ВЦИОМ і народ не підведуть президента

Суспільство треба поступово готувати до оголошення результатів. Щоб воно, коли йому цифри назвуть, не вигукнуло: «Ну, треба ж, б(лін)! Ну, вкінець, з…, оборзели!»

Сьогодні ЗМІ повідомили, як ВЦВГД чотири дні (25-26-27-28 травня) ходив навколо виборчих дільниць, заглядав у голови виходять звідти і визначив, що на підтримку поправок в основний закон країни висловилися 76% опитаних росіян.

Треба ж, як президент Ст. Путін точно вгадав! Він майже за 2 тижні до голосування висловив переконання, що абсолютна більшість росіян проголосує «за».

Дуже тонко Володимир Володимирович почуває душу народу!