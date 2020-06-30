На Житомирщині за дивних обставин помер пацієнт з підозрою на COVID-19

У Коростені Житомирської області 70-річного чоловіка, якого госпіталізували з підозрою на пневмонію і COVID-19, виявили мертвим на території лікарні.

Коли в медустанову приїхала онучка, їй сказали, що пацієнт пішов додому, повідомляє ТСН.

Родичі обурилися, що в лікарні відразу не попередили про це. У результаті чоловіка виявили через п’ять годин у яру біля лікарні без ознак життя. Він помер від легеневої тромбоемболії.

Головний лікар Коростенської міської лікарні пояснив, що пацієнт сам порушив режим і вийшов з інфекційного відділення.

«Якщо лікар приходить на обхід, а пацієнт відсутня, а враховуючи режим ковидности, він не має права залишати інфекційне відділення, лікар не несе за нього відповідальність», – додав директор лікарні Микола Хадаковский.

В лікарні і обласному управлінні охорони здоров’я почали службову перевірку.

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«Причиною смерті стала легенева тромбоемболія. У разі, якщо до зазначеного події можуть бути причетні медики, тобто смерть особи настала через ненадання медичної допомоги, буде надана відповідна правова оцінка», – зазначив начальник слідчого відділення Коростенського райвідділу поліції ГУНП в Житомирській області Олексій Кавецький.