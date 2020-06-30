У Рівненській дитячій обласній лікарні зареєстрували спалах коронавіруса у медиків

Спалах коронавіруса виявлена в рівненській дитячій обласній лікарні. Небезпечну інфекцію підхопили відразу кілька співробітників медустанови. Про це повідомляється на сайті Рівненської ОДА.

«У Рівненській дитячій обласній лікарні у декількох працівників виявлено COVID 19. Зараз там ситуація стабільна, вогнище локалізовано, медична допомога надається в стандартному режимі. Контактні особи перебувають на самоізоляції», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що за минулу добу в Рівненській області виявили 74 нових випадки захворювання коронавірусом. Дві людини померли, 17 — одужали. Зараз в активній фазі захворювання перебувають 1 873 особи (+55 за добу)