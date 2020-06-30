Чиновника підозрюють у продажу радіоактивного металобрухту за заниженою ціною

Директор одного з держагентств України продав радіоактивний металобрухт без необхідної ліцензії Держінспекції ядерного регулювання України.

Прокуратура Київської області повідомила чиновнику про підозру у заподіянні шкоди державі на суму понад 2,7 мільйона гривень.

Про це у вівторок, 30 червня, інформує прес-служба відомства.

За її даними, в серпні 2019 чиновник від імені держпідприємства підписав договір з підприємцем і продав більше 5 тис тонн радіоактивно забрудненого металобрухту за 516 тис грн, при ринковій вартості 3,269 млн грн.

«Втім, при укладанні угоди про продаж металобрухту у сторін відсутні ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України і санітарні паспорти на провадження виду діяльності, пов’язаної з торгівлею радіоактивними матеріалами у вигляді радіоактивно забрудненого металобрухту», — зазначили в прокуратурі.

Так, згідно з висновком експертизи радіоактивних матеріалів Досліджувані об’єкти є радіоактивними матеріалами, а саме джерелом іонізуючих випромінювань, ринкова вартість яких становить майже 3 300 000 грн. Так, за версією слідства, чиновник завдав матеріальної шкоди державі в розмірі понад 2 700 000 грн.

Згідно ч. 3 ст. 265 УКУ для порушника передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

За даними українських видань, мова йде про Державне агентство України з управління зоною відчуження, яке очолює Сергій Калашник.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві правоохоронці затримали проректора приватного університету, викривши його корупційну діяльність. Підозрюваний вимагав хабар у 224 тис. грн.