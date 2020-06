Суд у США тимчасово заборонив публікувати книгу племінниці Трампа

Суд у Нью-Йорку наклав тимчасову заборону на публікацію книги племінниці президента США Дональда Трампа Мері.

Зазначається, що адвокати Мері Трамп вже подали апеляцію на це рішення. Заборона діятиме до 28 липня.

Попри це, рішення суду забороняє видавцеві Simon & Schuster друкувати або поширювати книгу будь-яким способом до того часу, поки суд не ухвалить рішення про довгострокову заборону або про її скасування. Про що ця книга? 55-річна Мері Трамп планувала випустити книжку під назвою Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Забагато й ніколи не достатня.

Як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину у світі») 11 серпня, всього за кілька тижнів до з’їзду Республіканської партії. Видавець тримає в таємниці зміст книжки, але американські ЗМІ пишуть, що одним з основних одкровень стані детальний опис того, як Мері зіграла ключову роль у публікаціях The New York Times про податкові схеми Дональда Трампа, за допомогою яких він отримав понад $400 млн [у перерахунку на сьогодні] з бізнесу свого батька. Це розслідування The New York Times отримало Пулітцерівську премію.

Мері надала виданню податкові декларації та іншу конфіденційну фінансову документацію, що стало основою для публікації. Крім того, у книжці Мері розповість деталі смерті свого батька, який помер у 42 роки від серцевого нападу через ускладнення, викликані алкоголізмом.

У книжці Мері стверджує, що Дональд і його батько сприяли смерті Фреда, ігноруючи його алкогольну залежність.