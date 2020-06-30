Під Києвом обвалився дах багатоквартирного будинку

У Київській області в селі Садове Баришівського району стався обвал даху багатоквартирного двоповерхового будинку.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомили в прес-службі Київської облдержадміністрації. При цьому в результаті обвалу заблоковані дві квартири. Вирішується питання про відселення мешканців будинку.

“Обвалилася покрівля будинку в селі Садове по вулиці Гагаріна 4. Це багатоквартирний двоповерховий будинок. В ньому 2 під’їзди по 6 квартир. По щасливою випадковості долі, покрівля впала в зоні сходового майданчика і дивом нікого не зачепила. За попередньою інформацією, квартири не потерпіли”, – повідомили в ОДА. Вранці комісія з питань ТЕБ та НС Березанського міськради визначить розмір збитку і питання відновлення даху. За попередньою оцінкою на заміну покрівлі необхідно 500 тисяч гривень.