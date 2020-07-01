Стильна перша леді: Бріджит Макрон в бежевому пальто і джинсах (фото)

Президент Франції під руку з першою леді демонструє зразкову сімейну явку на виборчій дільниці.

Рідкісний вихід Бріджит Макрон після завершення локдауна – як нагадування, що перевершити еталонний стиль цієї першої леді не вдається ні Меган Маркл, ні Меланії Трамп. Приталена білосніжна сорочка, класичні темно-сині джинси, вкорочене літнє кашемірове пальто-жакет і коричневі човники – з ніг до голови в Louis Vuitton – стилістам, як завжди, ні до чого прискіпатися. Хіба що до відсутності медичних масок і рукавичок…