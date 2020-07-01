У шахтарів знайшли крайнього

На енергоринку створюється новий «мильна бульбашка».

17 червня Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адмінсуду Києва, яким на початку цього року була різко збільшена кредиторська заборгованість ДП «Регіональні електричні мережі (РЕМ).

Мова йде про 86 млн грн., які були визнані боргом цього підприємства за нібито спожиту ним у минулому році електроенергію в обсязі 44 млн кВт-год. Парадокс ситуації в тому, що РЕМ не володіє виробничими потужностями, яким потрібно електрику. Основний актив цієї компанії являють собою електричне мережеве господарство державних вугільних шахт і великих комунальних підприємств, за рахунок експлуатації якого ДП володіє статусом головного постачальника електроенергії гірникам і комунальникам.

Як же в такому випадку вийшло, що «Регіональні електромережі» наростили особистий борг перед ДП «Енергоринок», що виконує роль оптового продавця електроенергії? Формальна відповідь на це питання виглядає наступним чином. 10 травня 2019 р. рішення записати вищезазначені 44 млн кВт-год в борг РЕЗ було прийнято на позачергових зборах так званого Ради оптового ринку електроенергетики – ключового колегіального органу серед енергетиків. А через два тижні це рішення Ради було узаконено Нацкомісією з регулювання електроенергетики.

В обох випадках ці позиції були мотивовані тим, що споживачами зазначеного обсягу електрики виступили шахти, а оскільки історично вони набувають енергію через РЕЗ, останньому і приписали борг за спожитий обсяг.

Здавалося б, усе логічно: у шахт, на відміну від «Регіональних електромереж», немає договорів на постачання електроенергії з згаданим ДП «Енергоринок», а значить, вони не є суб’єктами цього самого енергетичного ринку.

Але є одне але. Справа в тому, що РЕМ перебуває в стані «між молотом і ковадлом». Роль молота тут виконує той самий «Енергоринок», за ініціативою якого на РЕЗ було записано 86 млн грн. боргу. Ковадлом ж виступають обласні державні адміністрації. В даному випадку – Донецька та Луганська. Саме їм підпорядковані місцеві обласні комісії техногенно-екологічної безпеки, які в минулому році прийняли рішення заборонити операторам систем розподілу припиняти постачання електроенергії на шахти і комунальні підприємства».

Ключовим таким «оператором систем розподілу» є ДП «Регіональні електричні мережі», тому рішення обласних комісій було фактично адресовано цьому підприємству. Якщо називати речі своїми іменами, то РЭСу було заборонено відключати від харчування гірників, свідомо знаючи, що ті за електроенергію не заплатять.

Для енергетичного ринку декілька десятків мільйонів гривень боргу, навколо якого був побудований згаданий судовий спір, сума несерйозна. Тут всі звикли оперувати мільярдами. І в випадку з «Регіональними електромережами» про них, мільярди, якраз і йде мова. Справа в тому, що 86 млн грн. боргу, від якого намагався відбитися РЕЗ, було накопичено держшахтами всього за один місяць. Але за даними джерел «ОЛІГАРХА», насправді гірники живуть в режимі неоплат вже не один квартал.

Центральна влада про цю проблему добре знає, і в її силах все швидко змінити. Для цього було б достатньо внести коригування в постанову №174 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки», які позбавили б цю саму комісію влади над Регіональними електричними мережами».

Але Кабмін нічого не планує змінювати. Чому так? Все просто: з економічної точки зору РЕЗ вже не жилець. По-перше, тому що компанії втратила значну частину своїх активів у 2014 р., коли Росія окупувала шахти (а разом з ними і належить ДП їх електроенергетичне господарство) Донецької і Луганської областей. По-друге, тому що шахти знаходяться у важкому фінансовому стані, з-за чого центральна влада шукає різні способи вирішення цієї проблеми, і один з таких способів – винесення зобов’язань гірників за межі їх юридичної відповідальності.

Перенесення боргів шахт за електроенергію на «Регіональні електромережі» якраз з цієї серії, але коли цей «мильний міхур» лопне, мало не здасться нікому. Адже вже сьогодні шахти і комунальні підприємства повинні РЕЗ більше 15 млрд грн., які ця компанія в свою чергу має ДП «Енергоринок». А від фінансового самопочуття останнього залежить економіка всіх ключових учасників ринку.

oligarh.media