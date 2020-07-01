Клитина розповіла, як проходила співбесіду у Зеленського і Богдан порівняв її з провідницею

Радник голови Державного космічного агентства України Олександра Клитина розповіла, як влаштувалася на роботу в Міністерство інфраструктури, звідки була звільнена після секс-скандалу.

Спогадами вона поділилася в ефірі телеканалу «НАШ».

Ведучий запитав у гості студії, як вона потрапила в команду міністра Владислава Криклія: проходила кастинги на загальних підставах або співбесіду у Володимира Зеленського в його кабінеті. Клитина відповіла, що була в цьому кабінеті на співбесіді.

«Була, ще й посперечалася з Богданом. Він жартував ще: «Де ви її взяли? Працювала провідницею?» У мене окремий пост на Facebook, почитайте, що я вислуховую на співбесідах», — сказала Клитина.

Також вона зауважила, що Криклій звертався до неї за експертною допомогою, і раніше вона його знала як експерта сервісного центру МВС. Фактично разом Клитина і Криклій підготували реформу вагового контролю.

«Він прийшов до мене, сказав: «Саша, ми підтримуємо, давай співпрацювати». Він до мене звернувся і сказав, що йому потрібна експертна допомога, потрібен хтось, хто розбирається в транспорті. А я до цього п’ять років працювала в Міністерстві інфраструктури і очолювала команду реформ. Це проект, який фінансується Європейським Союзом. Він каже: «У мене буде співбесіда з Зеленським і потрібно написати програму». От я йому і допомагала. Напевно, 80% цієї програми я і сформувала», — згадала жінка.

Потім Клитина допомагала презентувати цю програму у Зеленського, розповідала президенту про «Укрзалізниці» і реформах. Вона повинна була відповідати за цей напрямок. Однак Криклій потім заявив, що за «Укрзалізницю» вона відповідати не буде, тому що вона жінка і залізничники її не сприймуть.

Клитина додала, що Криклій говорив їй багато сексистських речей. При цьому він не дозволяв собі в поведінці нічого зайвого, і його колишня заступниця запевнила, що він може не боятися, що вона подасть на нього в суд за домагання.