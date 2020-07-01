Лікар про пацієнтів з коронавірусом: В реанімацію найчастіше потрапляють пацієнти, дотримували дієту і відчували стрес

Лікар-офтальмолог Нігяр Гусейнова, залучена до лікування пацієнтів з коронавірусом, розповіла про те, що відбувається в Центральній лікарні нафтовиків в місті Баку під час пандемії. Своїми спостереженнями вона поділилася на сторінці в Facebook.

За її словами, частина інфікованих починає одужувати і виписується з клініки, але їх місця тут же заповнюють нові хворі.

Вона призводить і слова анестезіолога-реаніматолога Фуада Мамедова, дежурящего в реанімації з самими важкими пацієнтами.

Він розповів, що найчастіше у відділення потрапляють ті, хто нещодавно перебували на дієті, постили, перегрілися на сонці чи переохолодження, хто випробував стрес, недоспав або перевтомився.

Гусейнова рекомендувала відкласти поїдання морозива або дієту до кращих часів.

Крім того, вона розповіла, що хворіють і люди, які дотримувалися всі карантинні обмеження, і чиї близькі не були інфіковані.

«Спостерігаю 30-річного хлопця без супутніх хвороб, який поки йде на погіршення, без кисневого балона не може, сатурація різко падає… А в сусідній палаті бабуся з букетом хвороб — онкологією, серцевими проблемами і т. д. і т. п. — досить добре йде на поправку», — написала вона.