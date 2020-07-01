«У мене ніколи не було грудей»: В ефірі ZIK обговорили бюст Клитиной і влаштували голосування

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клитина вдалася до послуг пластичного хірурга. Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу Zik, в ефірі якого глядачі обговорювали, штучний у неї бюст.

Після того, як Клитина публічно виступила в купальнику, на телеканалі вирішили провести опитування про те, чи справжня у неї груди. При цьому більшість тих, хто проголосував відповіли на це питання негативно.

«Якщо всіх так цікавить, то чи можуть бути у жінки, якій майже 40 років, такі натуральні груди, де логіка? Так, у мене зроблені грудей. У мене був дитячий комплекс, не було грудей ніколи. Я вирішила зробити. Тому, будь ласка, можете знову хайпить мене. Будь ласка! Робіть мені рейтинги», — сказала вона.

У свою чергу в своєму Telegram-каналі екс-нардеп Борислав Береза зазначив, що сам факт такого обговорення є демонстрацією деградації українського телебачення.

«Нове дно українського телебачення. На новинний канал Медведчука обговорюють натуральна груди у Клитиной або після пластики. Рівень, який заслужили», — написав він.