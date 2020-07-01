Курила травичку і ходила по секс-кварталами: скандальна Клитина зробила відверте зізнання

Скандальна колишня заступник міністра інфраструктури Олександра Клитина, яка нещодавно записала відеозвернення в купальнику, зізналася в тому, що пробувала «травичку».

Про це вона сказала в ефірі програми «Все по бєспрєдєлу» на «Апостроф TV».

«Так, я курила, я вчилася в Нідерландах і пробувала «травичку». Можете написати вже… Я багато вчилася, чому не спробувати. Ви що, ніколи не пробували травичку? Якщо ти їдеш у Амстердам, то ти підеш у секс-квартали і спробуєш травичку… Пробувала і вважаю, що це краще, ніж алкоголь. Принаймні для здоров’я», — сказала вона.