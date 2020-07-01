В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусе

Ученые считают, что эффект “значительный” – в пользу масок

Внедрение обязательного масочного режима в местах скопления людей, особенно в помещениях и в целом там, где повышен риск заражения, “значительно снижает” темпы распространения COVID-19 в популяции. Такой вывод сделала группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияние масок на распространение коронавируса в ФРГ. Препринт их исследования выложен на medRxiv.

Они идентифицировали региональные различия в момент введения обязательного масочного режима, который в разных городах и землях ФРГ наступил в разные дни. Выяснилось (см. публикацию с подробным изложением анализа), что в зависимости от региона маски снижали суммарное число зарегистрированных случаев от 2,3% до 13% в течение 10 дней после того, как стали обязательными.

Таким образом, маски снижают ежедневный рост инцидентности “примерно на 40%”, делают вывод авторы.

Наиболее четко прослеживаемые данные в пользу масочного режима были взяты по Йене, университетском городе в земле Тюрингия, который первым во всей стране внедрил его. Введение такого режима 6 апреля снизило в городе количество новых инфекций в следующие 20 дней почти на 25% по сравнению с СК-группой, что соответствует снижению среднесуточного роста числа зарегистрированных инфекций на 1,32%. Сравнивая суточный рост в модели и реальный наблюдаемый в Йене, последний уменьшается примерно на 60% из-за введения масок.

“Это очень низкие темпы по сравнению с первыми днями эпидемии в Германии, где ежедневные темпы были выше 50%. Поэтому можно предположить, что эффект мог бы быть еще больше, если бы маски ввели раньше. Это значительный эффект”, – пишут исследователи, добавив, что нужен более подробный анализ по разным странам и разным типам масок.