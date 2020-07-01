«Це буде швидко»: Доник вказав на нюанс прямого вторгнення РФ в Україну

Анонсована військова операція по захопленню дамби або водосховища на території України заради відновлення постачання води в Крим – міф.

Москві знадобляться мільйони (якщо не мільярди) рублів і місяці роботи по відновленню систем, які не функціонували шість років.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook волонтер Роман Доник. «

Вдарити можуть. Але вирішити питання з водою — ні. Військова операція — це війна. Відкрита. А це війна, на яку відреагують у всьому світі. У Херсонській області немає «шахтарів», ні «ополчення», немає навіть натяків на сепаратизм. Там не буде «референдумів» та інших операцій прикриттів», — пише Доник. Але ця агресія моментально приведе до нових західних санкцій. «Це не буде так, як з Донбасом і Кримом. Це буде швидко», — зазначив волонтер. Він нагадав, що відповідальність за Крим по всім міжнародним законам несе окупант. Саме росіянам потрібна прісна вода на півострові, а не місцевим жителям.

«Так, вони будуть схиляти нинішнє керівництво України, щоб воду дали. Вони будуть погрожувати і лякати. Вони будуть розробляти лякалки і страшилки для громадян України, щоб вони погодилися. Вони навіть проведуть навчання. І вони будуть навмисне створювати загрозу і залякувати», — уточнив Доник. Військові розуміють надуманість загрози прямого вторгнення і не вірять в їхню реальність.

«Путін може напасти в теорії. Але зараз у Росії дуже і дуже невигідне становище», — пише Доник. На його думку, зараз мова йде не про напад Росії, а про те, чи повірить Київ в реальність загроз і переконає суспільство у необхідності піти на поступки.