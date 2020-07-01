Полиция начала обнаруживать автомобили-двойники

Система автоматической фиксации зафиксировали значительное превышение скорости. Полиция направила извещение о штрафе владельцу, однако, как оказалось, письмо счастья пришло не тому адресату.

По словам заместителя главы патрульной службы полиции Алексея Белошицкого, человек получил штраф за чужое нарушение. После заявление в полицию, правоохранители начали разбираться в ситуации. На авто была роздана ориентировка и транспорт нашли в Белой церкви.

Как оказалось, документация на авто имела все признаки подделки регистрации машины, то есть, регистрационный номер не соответствует ни одному образцу, который есть в Украине. После расследования водителя арестовали, а машину конфисковали.