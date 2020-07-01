Столичные улицы замерли в масштабных пробках

Первый рабочий день в Киеве после затяжных выходных ознаменовался массовыми заторами.

Уже с утра в городе зафиксирован с десяток аварий. Возникли пробки на Одесской, Житомирской, Ирпенской и Черниговской трассах.

Кроме того, затруднено движение на Голосеевском проспекте, на проспекте Лобановского и улице Вадима Гетьмана.

Пробки фиксируются на проспектах Палладина и Победы, а также улице Елены Телиги. Крайне сложно проехать и в центре столицы.

Добавим, что заторы возникли на улицах Кубанской Украины, Киото, Миропольской, Братиславской, Генерала Жмаченко.

Просим автомобилистов внимательно изучить дорожную обстановку при планировании маршрута своей поездки.